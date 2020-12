München (ots) - Der erfolgreichste Jahresrückblick im deutschen Fernsehen ist zurück: Gemeinsam den Abend vor Silvester verbringen - Frank Plasberg kitzelt auch die Geschichten heraus, die 2020 ein wenig untergegangen sind.Es ist Zeit für die ultimative Quiz-Herausforderung des Jahres mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und zum ersten Mal mit Ralf Schmitz.Zum Duell des Jahres treten sie im Weißen Haus an: Biden oder Trump? Das ist heute nochmal die Frage - mit dem Wahl-Amerikaner und Schauspiel-Star Ralf Möller als Schiedsrichter.Die Jubilare des Jahres haben ein Geheimnis: Welche Stars singen in den Kostümen von Kermit, Wilma Feuerstein und Bugs Bunny?Im Jahr, in dem Klopapier zum neuen Blatt-Gold wurde, zeigt ein echter Experte: Mit verbundenen Augen ist zu erkennen, aus welchem Land die Rolle stammt. Nur Tasten, Riechen und Schmecken sind erlaubt: Wie geschmackssicher sind die Kandidaten?Neues Final-Spiel und gewohnt gnadenlos ist Sven Plöger als Vollstrecker wieder am Start. Wer falsch antwortet, bekommt es mit ihm zu tun. Besonders hart wird es für Jan Josef Liefers - mit einer kleinen Abrechnung: Seine "Tatort"-Kollegin ChrisTine Urspruch überrascht ihn im falschen Moment ...Frank Plasbergs großer Jahresrückblick zum Mitraten im Ersten ist eine echte Fernsehtradition, die in vielen Familien längst zum festen Ritual kurz vor Silvester geworden ist. Seit der ersten Sendung 2008 ist Günther Jauch Stammgast im Ratepanel, er geht zum 13. Mal an den Start. Jan Josef Liefers zählt zum zehnten Mal, Barbara Schöneberger zum neunten Mal zu seinen Kontrahenten, Ralf Schmitz ist 2020 der Neuling in der Runde."2020 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Regie: Frederik Schnitzler; Redaktion: Sabine Fritz (NDR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMarc Meissner, Julia Radonjicplanpunkt:PRTel.: 0221 91 255 70 E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4797626