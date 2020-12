Märkte um 12: DAX legt wieder den Vorwärtsgang ein - Bayer-Aktie im Aufwind

Nach dem Rückschlag vom Vortag liegt der DAX am Dienstagmittag mit einem Plus von zeitweise 0,8 Prozent in der Gewinnzone. Mit diesem Zugewinn wurde die 13.300er-Marke wieder zurückerobert.

Nachdem zuletzt die Nachricht von einer Corona-Virus-Mutation in England auf die Börsen-Stimmung drückte, werden die Anleger offenbar wieder zuversichtlicher, was den Kampf gegen die Pandemie betrifft. Dafür sorgte die Bekanntgabe des Mainzer Unternehmens Biontech (WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026), dass der entwickelte Impfstoff voraussichtlich auch gegen die neue Virus-Variante wirken wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 13.358 MDAX +0,7% 30.071 TecDAX +1,1% 3.170 SDAX +1,3% 14.441 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.477

Am Dienstagmittag gab es im DAX 28 Gewinner und nur zwei Verlierer. Am stärksten legte die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) zu, die zeitweise um 1,3 Prozent gewann und damit die Anfang November gestartete Aufholbewegung fortsetzte.

