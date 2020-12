Köln (ots) - Das religiöse Leben ist wegen Corona weiterhin stark eingeschränkt. Um den Menschen in Deutschland das Mitfeiern eines Gottesdienstes zu Hause zu ermöglichen, ändern die ARD-Sender ihr Programm und übertragen zusätzliche Gottesdienste. Damit bietet die ARD nicht nur in der Weihnachtszeit den Gläubigen ein möglichst umfassendes Angebot, sondern weit darüber hinaus - im Gemeinschaftsprogramm Das Erste, in den regionalen dritten Programmen und auch online.Übertragen werden unter anderem die Heilige Nacht in Rom mit Papst Franziskus, die Evangelische Christvesper aus Winsen an der Luhe, die Katholische Christmette aus Lobberich sowie der Evangelische Gottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden aus der Matthäuskirche in München. Für die jüngsten Zuschauer zeigen KiKA und der MDR Heiligabend ein Krippenspiel für die ganze Familie.Dr. Reinhard Scolik, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks und Kirchenkoordinator der ARD: "Viele Menschen gehen insbesondere an den Weihnachtstagen in die Kirchen. Angesichts der coronabedingten Einschränkungen ist es uns ein Anliegen, dass alle, denen ein Gottesdienstbesuch am Herzen liegt, auch von zu Hause aus daran teilnehmen können. So wollen wir auch im Lockdown dazu beitragen, die Menschen mit diesen Angeboten zu begleiten und zu ermutigen."Einen Überblick über alle Angebote (Fernsehen und Radio) gibt es online auf gottesdienste.ard.deEine Übersicht der Fernsehgottesdienste:- 23. Dezember 2020, 17.00 Uhr: Weihnachtliche Vesper aus der Dresdner Frauenkirche (MDR-Fernsehen und ARD-Mediathek) - 24. Dezember 2020:- 14.30 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus Hamburg (NDR-Fernsehen, Radio Bremen TV und ARD-Mediathek)- 15.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin (rbb-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 15.45 Uhr: "Paule und das Krippenspiel" (ein Kurzspielfilm auf KiKA und im MDR-Fernsehen, 16.00 Uhr)- 16.15 Uhr: Evangelische Christvesper aus der St.-Marien-Kirche in Winsen an der Luhe (Das Erste und ARD-Mediathek)- 18.45 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst aus dem Bremer Dom (Radio Bremen TV und ARD-Mediathek)- 19.30 Uhr: Heilige Nacht in Rom - Gottesdienst mit Papst Franziskus (BR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 20.10 Uhr: "Das Wort zum Heiligabend" - die ökumenische Weihnachtsansprache (Das Erste) von Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD- 21.35 Uhr: Katholische Christmette aus der Alten Kirche Lobberich am Niederrhein, Zelebrant: Bischof Franz-Josef Overbeck (WDR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 22.40 Uhr: Ökumenische Christmette aus dem Seelsorgezentrum des Universitätsklinikums Dresden (MDR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 23.20 Uhr: Katholische Christmette aus der Alten Kirche Lobberich am Niederrhein, Zelebrant: Pfarrer Ulrich Clancett (Das Erste und ARD-Mediathek) - 25. Dezember 2020, 10.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus der Matthäuskirche in München (BR-Fernsehen, hr-fernsehen und ARD-Mediathek)- 31. Dezember 2020, 16.10 Uhr: Ökumenische Vesper zum Jahresabschluss aus der Jugendkirche eli.ja in Saarbrücken (Das Erste und ARD-Mediathek)- 1. Januar 2021, 10.00 Uhr: Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus aus Rom (BR- Fernsehen, hr-fernsehen und ARD-Mediathek)- 6. Januar 2021, 10.00 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Elisabeth in Nürnberg (BR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 10. Januar 2021, 10.15 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München (BR-Fernsehen, WDR-Fernsehen, SWR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 24. Januar 2021, 10.15 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus der Basilika St. Aposteln in Köln (WDR-Fernsehen, BR-Fernsehen, SWR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 31. Januar 2021, 10.15 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus Ludwigshafen-Pfingstweide (SWR-Fernsehen, BR-Fernsehen, WDR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 14. Februar 2021, 10.15 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Johannes in München (BR-Fernsehen, WDR-Fernsehen und ARD-Mediathek)- 21. Februar 2021, 10.00 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus dem Mariendom in Hildesheim (Das Erste und ARD-Mediathek) Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Sabine KrebsTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4797633