Seit Wochenbeginn hat es Elon Musks Tesla geschafft: Der Elektroauto-Pionier ist Mitglied des wichtigsten US-Aktienindex S&P. Vor der Aufnahme hat die Aktie riesige Kurssprünge vollführt. Aber an ihrem ersten Index-Tag hat sie stark nachgegeben. Tesla Gewicht im S&P 500 ist mit 1,69% das fünfthöchste. Das ist klar mehr, als Warren Buffets Berkshire Hathaway mit 1,39% auf die Waage bringt. Doch vor der Index-Aufnahme hat die Aktie gewaltige Kurssprünge vollführt. Nachdem die Index-Mitgliedschaft vor gut einem Monat beschlossen worden war, hat der Kurs der Tesla-Aktie nochmals um rund 70% zugelegt. Seit Jahresbeginn hat sie damit Kursgewinne von über 700% erzielt. Allein in den letzten beiden Tagen der Vorwoche legte die Aktie um mehr als 10% zu. Das sind rund 70 Milliarden Dollar an zusätzlicher Marktkapitalisierung. Um das einmal einzuordnen: Allein der Kurszuwachs vom vorigen Donnerstag und Freitag entspricht in etwa dem gesamten Börsenwert von Daimler - und nicht viel weniger als der Marktkapitalisierung von Volkswagen. ETF mussten massiv Tesla-Aktien kaufen Der Schub an den Tagen vor der Indexaufnahme war zu einem großen Teil technisch bedingt, wie ich ...

