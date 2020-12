Kia veröffentlicht nun die Konditionen für seinen Ladedienst "KiaCharge" in Deutschland. Mit diesem können Kunden laut Kia über einen Account an 98 Prozent aller öffentlichen Ladestationen in Deutschland zu landesweit geltenden Festpreisen laden. Die Abrechnung erfolgt einmal monatlich. Kia arbeitet bei dem neuen Service wie berichtet mit dem Unternehmen Digital Charging Solutions (DCS) zusammen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...