Das amerikanische System der Kreditvergabe ist seit Langem überholt. Wer von seiner Bank einen Kredit haben möchte, wird im Wesentlichen auf Basis seiner zentral geführten Kreditwürdigkeit eingestuft. Ähnliche Systeme gibt es auch in Europa jedoch nicht so zentralisiert wie in den USA, wo die Bürger mehr oder weniger auf eine Bewertungskennziffer, den sogenannten Credit Score, herunter gebrochen werden.Seinen Credit Score zu pflegen, ist eine lebenslange Aufgabe, wenn man in den USA lebt. Denn ausgesprochen viele Verträge werden darüber abgestimmt. Ob man nun ein Auto kauft, eine Kreditkarte beantragt, eine Wohnung mietet oder ein Haus kauft. Doch das System ist vor mehr als 30 Jahren entwickelt worden und entspricht nicht mehr den heutigen Standards, was technologisch machbar ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...