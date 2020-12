Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht von einer Verbreitung der in Großbritannien entdeckten Virus-Variante auch in Deutschland aus. Zwar sei es nach aktuellem Stand noch nicht nachgewiesen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Aber: "Die Wahrscheinlichkeit schätze ich als sehr, sehr hoch ein."

