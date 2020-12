Hamburg (ots) - Das erste Weihnachten mit Corona: Wer nicht in einen Gottesdienst vor Ort gehen kann oder mag muss nicht auf den Festtagsgottesdienst verzichten: Bibel TV sendet an Heiligabend und den Weihnachtstagen durchgehend Gottesdienste - sowohl im Fernsehen als auch auf seiner Live-Gottesdienste-Plattform. "Viele Menschen wünschen sich das Erlebnis des Weihnachtsgottesdienstes in ihrer Kirche, aber die Furcht vor Corona überschattet oft das Gefühl der Gemeinschaft" sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin bei Bibel TV. "Bibel TV bietet diesen Menschen hier mit seinem vielseitigen Angebot an Gottesdiensten und festlichen Live-Programmen eine gute Alternative über die Festtage."Live-Gottesdienste zum Tagesbeginn: Montag bis Samstag immer um 08.00 UhrIm regelmäßigen Bibel TV Programm: Die morgendlichen katholischen Live- Gottesdienste werden seit Dezember jetzt auch regelmäßig am Samstag übertragen - wie auch montags bis freitags jeweils von 08.00 bis 08.45 Uhr.Weitere Liveübertragungen von Gottesdiensten und festlichen ProgrammenAm Heiligabend sendet Bibel TV live die Christvesper aus dem Berliner Dom. Von 14.00 bis 15.00 Uhr können die Zuschauer die besondere Atmosphäre in der größten Kirche Berlins miterleben und sich auf den Heiligen Abend einstimmen. Um 16.00 Uhr folgt "Mit Abstand der Heiligste Abend - Live aus Berlin" ein Open-Air-Gottesdienst vor der symbolträchtigen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche mit The Real Life Guys (YouTube) und dem Sänger Kirk Smith. Im Anschluss um 20.15 Uhr startet der "Weihnachtscountdown" und um 21.00 Uhr "24x Weihnachten neu erleben - das Heiligabenderlebnis 2020" mit Lisa Bischof: Deutschland feiert gemeinsam Weihnachten und macht sich auf eine Entdeckungsreise auf der Spur der ursprünglichen Bedeutung des Weihnachtsfestes.Am 1. Weihnachtstag nimmt Bibel TV die Zuschauer mit nach Österreich, wo im festlich geschmückten Salzburger Dom das Hochfest der Geburt des Herrn begangen wird. Die Messe mit Erzbischof Dr. Franz Lackner beginnt um 10.00 Uhr, musikalisch begleitet vom Salzburger Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Janos Czifra.Den Gottesdienst am 2. Weihnachtstag überträgt Bibel TV live aus dem Kölner Dom. Im Dom startet um 10.00 Uhr die Live-Übertragung. Am 27.12. gibt es zwei Gottesdienste: Um 10.00 Uhr sendet Bibel TV aus dem Berliner Dom und anschließend um 11.30 Uhr beginnt der ERF Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Weihnachten. Die Jahresschlussandacht findet dann am 31.12. wieder in Salzburg statt. Ab 17.00 Uhr überträgt Bibel TV die Andacht mit Erzbischof Dr. Franz Lackner.Streaming-Angebot wird ausgebautDarüber hinaus überträgt Bibel TV weitere Gottesdienste unter www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ (http://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/) .Pünktlich zur Weihnachtszeit wurden weitere Partnergemeinden für das umfangreiche Streaming-Angebot gewonnen. Von der Christmette bis zum Familiengottesdienst finden die Zuschauer im Dezember fast rund um die Uhr einen Stream auf der "Live-Gottesdienst"-Plattform und das je nach Konfession oder Schwerpunkt.Ausgewählte Live-Termine für die Weihnachtszeit*:Donnerstag, 24.12.06.30 - 07.15 Uhr Rorate mit Erzbischof Dr. Franz Lackner, Dom zu Salzburg09.00 - 10.00 Uhr Heilige Messe, St. Anton Balderschwang (Bistum Augsburg)13.00 - 14.30 Uhr Familiengottesdienst, Ev. Freikirche Köln-Ostheim14.00 - 15.30 Uhr Familiengottesdienst, Ev. St. Matthäus Augsburg14.30 - 15.30 Uhr Heiligabend-Gottesdienst, Elim Kirche Hamburg15.00 - 16.30 Uhr Feierliche Vesper mit Erzbischof Dr. Franz Lackner, Dom zu Salzburg15.00 - 16.30 Uhr Erste Vesper des Weihnachtsfestes, St.-Paulus-Dom Münster18.00 - 20.00 Uhr Christmette, Kölner Dom19.00 - 20.30 Uhr Christmette, Würzburger Dom20.30 - 22.00 Uhr Christmette, Dom zu Salzburg22.00 - 23.15 Uhr Christmette, Hoher Dom zu Fulda23.30 - 01.00 Uhr Geburt des Herrn Jesus Christus, Dom zu SalzburgFreitag, 25.12.08.30 - 09.15 Uhr Messe der Dompfarre, Dom zu Salzburg10.00 - 11.20 Uhr Gottesdienst, LaHö, freikirchlich10.00 - 11.10 Uhr Gottesdienst, Ev. Kirche Türkheim10.00 - 11.15 Uhr Pontifikalamt, Hoher Dom zu Fulda10.00 - 11.30 Uhr Pontifikalamt, Würzburger Dom10.00 - 11.45 Uhr Pontifikalamt, Dom zu Salzburg10.30 - 12.05 Uhr Christmas Morning, HOME Church Salzburg11.45 - 13.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst, St.-Paulus-Dom MünsterSamstag, 26.12.08.30 - 09.15 Uhr Messe der Dompfarre, Dom zu Salzburg10.00 - 11.15 Uhr Heilige Messe, Würzburger Dom10.00 - 11.30 Uhr Kinderweihnachtsfest, WERA-Forum10.00 - 11.45 Uhr Pontifikalamt, Dom zu Salzburg10.00 - 11.00 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag, Berliner DomDonnerstag, 31.12.10.20 - 11.00 Uhr Silvesterpredigt, Stadt- und Marktkirche St. Lamberti Münster17.00 - 18.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst, Friedenskirche EmK Bremerhaven17.00 - 18.30 Uhr Silvester-Gottesdienst, Hoher Dom zu Fulda17.00 - 18.30 Uhr Jahresschluss mit Erzbischof Dr. Franz Lackner, Dom zu Salzburg*Die Endzeiten können je nach Dauer der Gottesdienste abweichen.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4797759