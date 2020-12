Der US-Kongress hat am Montag ein weiteres Hilfspaket verabschiedet, das neben Zahlungen an Privathaushalte und kleinere Unternehmen Steuererleichterungen für die Wirtschaft umfasst. An den Märkten kam der Geldsegen gut an und trieb auch die Aktien von Plug Power in die Höhe. Laut Medienberichten billigte der US-Kongress auch einen Gesetzesentwurf, der weitreichende Steuererleichterungen für Solar- und Windenergiebranche vorsieht. So wurde eine zweijährige Verlängerung der Investitionssteuergutschrift ...

Den vollständigen Artikel lesen ...