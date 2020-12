Ich habe gelesen, dass Wüstenrot Österreich eine eigene Direktbank gründet, über die sie Girokonten, Hypothekarkredite und Sparprodukte anbieten will. Wüstenrot-Chefin Susanne (Riess) schwebt ein Allfinanzdienstleister vor. Spannend! Obwohl ich mich natürlich frage, um welche Sparprodukte es sich in der aktuellen Niedrigzinsphase handeln könnte. Fällt dir da was ein? Für viel lukrativer halte ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...