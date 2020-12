Berlin (ots) - Der Deutsche Sozialpreis wird auch für das Wettbewerbsjahr 2021 ausgeschrieben. Der Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege wird zum 50. Mal vergeben werden. Wieder geht es darum, vorbehaltlose und hochwertige Sozialberichterstattung in den Sparten Print, Hörfunk, Fernsehen und Online zu motivieren und zu prämieren.Gesucht werden Beiträge des Jahres 2020, die über das normale Maß der Berichterstattung hinausgehen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Alle Teilnahmebedingungen sind in den Statuten des Preises (https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/die-statuten) auf der Webseite der BAGFW zu finden.Einreichung vollständig digitalNeu ist ab diesem Jahr: Einreichungen für den Deutschen Sozialpreis werden in allen Sparten ausschließlich digital entgegengenommen. Dazu sind die Formulare auf der BAGFW-Webseite zu nutzen. Über die Formulare sollen die Beiträge und die weiteren Unterlagen hochgeladen werden. Für den Upload der Fernsehbeiträge erhalten Sie nach dem Anmelden des Beitrages durch das Formular einen gesonderten Link. Aufgrund der höheren Datenmenge werden Fernsehbeiträge auf einem sicheren separaten Datenspeicher abgelegt. Das genaue Verfahren sehen Sie in den Anmeldeformularen. Jeder Beitrag muss mit einem eigenen Formular eingereicht werden.Einreichungen sind ab sofort möglich. Bewerbungsschluss ist der 1. März 2021.Informationen und Anmeldeformulare hier: https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/ausschreibung-2021Pressekontakt:Katrin Goßens030 24089-121presse@bag-wohlfahrt.deOriginal-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65567/4797804