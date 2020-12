Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit dem Produktkandidaten Faricimab in zwei Phase-3-Studien die gesteckten Ziele erreicht. In den Programmen Yosemite und Rhine wurde der Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit einem sogenannten diabetischem Makulaödem (DME) eingesetzt, teilte Roche am Montag in Basel mit.Ein solches entsteht, wenn sich in der Netzhautmitte Flüssigkeit ansammelt. Durch die angestaute Flüssigkeit verdickt sich die Netzhautmitte, die Makula kann ihre Funktion nicht mehr korrekt ...

