An der deutschen Börse liegt die Aktie von Takkt derzeit im Plus. Die Aktie kostete zuletzt 10,82 Euro. Die Takkt-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 0,74 Prozent. Sie hat sich um 8 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verbessert. Am Aktienmarkt zahlen private und institutionelle Anleger aktuell 10,82 Euro für das Wertpapier.

Den vollständigen Artikel lesen ...