Die Metro-Aktie notiert am Dienstag etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 8,84 Euro. Ein Preisanstieg in Höhe von 28 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Metro . Zur Stunde zahlen Investoren 8,84 Euro am Aktienmarkt für das Wertpapier. Zieht man den MDAX als Benchmark hinzu, dann liegt das Wertpapier von Metro vorn.

