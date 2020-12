Seit Globus Medical in unserer Unternehmensdatenbank ist, gehört es zu den nach Innovation Score* attraktivsten Investments. In den vergangenen 5 Jahren fiel der Score nie unter 80, was bedeutet, dass Anleger beim amerikanischen Medizintechnikhersteller sehr viel Innovationskraft für ihr Geld bekommen. Von Lucas von Reuss

Den vollständigen Artikel lesen ...