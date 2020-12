Der Angriff von Disney im Streaminggeschäft wird in den Planungen der bisherigen Nr. 1 zu einem sehr kritischen Aufhänger. DISNEY plant einen Kundenkreis von 250 bis 300 Millionen Haushalten und damit die Größenordnung, die NETFLIX ebenfalls im Auge hat. Dann wird es eng. Wer wagt es, in NETFLIX short zu gehen? Lesen Sie TBD heute.



