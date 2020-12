Beim Flugzeugbauer Airbus flatterten heute Morgen weitere schlechte Meldungen ins Haus. Der britische Billigflieger EasyJet will bestellte Flugzeuge erst später abnehmen, die Aufträge einer AirAsia-Tochter könnten sogar komplett wegfallen. Trotzdem kann sich die Aktie des deutsch-französischen Konzern ins Plus kämpfen.Das Unternehmen AirAsia kämpft wegen des Geschäftseinbruchs in der Coronakrise ums Überleben. Die Airline hatte vergangene Woche eine Kapitalerhöhung angekündigt und verhandelt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...