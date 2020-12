Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Mineralienbesitz im San-Martin-Distrikt in Nordperu auf insgesamt 937 Quadratkilometer ("km²") (93.700 Hektar ("ha")) beantragter und erteilter Mineralienkonzessionen mit Aussicht auf eine Kupfer-Silber-Mineralisierung in Sedimentgestein erheblich erweitert hat.

Wichtige Punkte:

- Hannan hat seinen Mineralienbesitz in San Martin auf 937 Quadratkilometer erweitert, indem es zusätzliche 278 Quadratkilometer (27.700 ha) für sedimentgebundenes Kupfer und Silber abgesteckt hat, die sich außerhalb der aktuellen Joint-Venture-Gebiete zu 100 % im Besitz von Hannan befinden ("Projekt San Martin Hannan") (Abbildung 1);

- Diese neuen Gebiete werden neben den 660 Quadratkilometern (65.989 Hektar) erkundet, die Hannan als Option und Joint Venture in San Martin mit Japan Oil, Gas and Metals National Corporation ("JOGMEC") erworben hat, wie am 30. November 2020 bekannt gegeben wurde ("San Martin JV-Projekt").

Im Rahmen des JOGMEC-Abkommens hat JOGMEC die Option, eine wirtschaftliche Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt San Martin zu erwerben, indem es bis zu 35.000.000 US$ aufwendet, um dem Joint Venture ("JV") eine Machbarkeitsstudie zu liefern.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Hannan und JOGMEC haben vor kurzem eines der stärksten Joint Ventures im Bereich der Junior-Exploration des letzten Jahres abgeschlossen. In den letzten 6 Monaten haben wir daran gearbeitet, eine doppelte peruanische Strategie eines hybriden Prospektions-Generators aufzubauen. Wir haben uns nun einen riesigen und äußerst aussichtsreichen Landbesitz auf dem Projekt San Martin Hannan gesichert, den wir vollständig besitzen, während wir im Rahmen unserer voll finanzierten JOGMEC-Partnerschaft auf dem Projekt San Martin JV große Gebiete aktiv explorieren."

Die zusätzlichen 278 Quadratkilometer an Bergbaukonzessionsanträgen demonstrieren die Strategie des Unternehmens, neue Suchräume zu erschließen und disruptive Explorationsmodelle auf bisher unerforschtem Terrain anzuwenden. Die neuen Gebiete wurden im Rahmen einer stereografischen geologischen Fernerkundung unter Verwendung detaillierter geländekorrigierter topografischer Höhendaten und der Superspektralsatellitendaten des Sentinel-2 der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) identifiziert. Die daraus resultierende geologische Karte und Zielkarte markierte die neuen schichtgebundenen 278 Quadratkilometer großen Kupfer-Silber-Zielgebiete, die anschließend als Projekt San Martin Hannan abgesteckt wurden.

Weitere Informationen über das Projekt San Martin Hannan werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Die Zeit zur Erteilung von Bergbaukonzessionsanträgen in Peru dauert bis zu einem Jahr.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO

