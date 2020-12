Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 53/20Sonntag, 27.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Prostitution in der DDR - Sozialismus, Stasi, SexDeutschland 20196.05 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählenDeutschland 20206.50 Das Deutschland-Duell - BRD gegen DDRDeutschland 20197.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 20178.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3DMachu PicchuGroßbritannien 20179.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3DSt. Paul's CathedralGroßbritannien 20179.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Terra XDie Vermessung der ErdeVon der Nebra-Scheibe bis zum GPSDeutschland 201910.35 Terra XDie Vermessung der ErdeVon Kolumbus bis ins AllDeutschland 201911.20 Terra XLeonardo da Vinci - Was erfand er wirklich?Deutschland 201812.05 Terra XSuperbauten 2 - Wettlauf zum HimmelDeutschland 201212.50 Terra XSuperbauten 2 - Wahnsinn und VisionenDeutschland 2012(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.20 Die Brücken von Paris - Baukunst über der SeineFrankreich 2020(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XSuperbauten 2 - Wettlauf zum HimmelDeutschland 201221.40 Terra XSuperbauten 2 - Wahnsinn und VisionenDeutschland 201222.25 Terra XSuperbauten 2 - Säulen für die EwigkeitDeutschland 201223.05 Terra XDer Wormser Wunderbau1000 Jahre KaiserdomDeutschland 201823.50 Vom Dunkel ins Licht - Die Erfindung der GotikFrankreich 20190.35 Da Vinci Code an der LoireDas Geheimnis von Schloss ChambordDeutschland 20191.20 Der Louvre - Das Weltwunder von ParisFrankreich 20192.00 Geheimes Paris - Monumente, Macht, MagieFrankreich 20172.50 Die Brücken von Paris - Baukunst über der SeineFrankreich 20203.35 Der Élysée-Palast - Pomp und PolitikFrankreich 2019(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)Montag, 28.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.40 heute journal1.10 Zauber, Hexen, HeilsversprechenDeutschland auf SinnsucheDeutschland 20201.55 Brennpunkt DeutschlandDortmund, NordstadtDeutschland 20202.40 Brennpunkt DeutschlandHannover, MühlenbergDeutschland 20203.25 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehenDeutschland 20194.10 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 20184.55 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 2019Dienstag, 29.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Building Star TrekDie Erfolgsgeschichte einer SerieKanada 20167.05 Die Science-Fiction-ProphetenJules Verne: Visionär der ModerneUSA 20117.50 Die Science-Fiction-ProphetenRobert A. Heinlein: Starship TroopersUSA 20118.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Die Science-Fiction-ProphetenIsaac Asimov: Roboter und galaktische ImperienUSA 2011(weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das MittelalterDeutschland 202023.10 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 201723.55 Mysterien des MittelaltersDie Schlacht am JordanGroßbritannien 20170.35 Terra XDie Welt der RitterMänner in EisenDeutschland 20141.20 Terra XDie Welt der RitterFür Ruhm und EhreDeutschland 20142.05 Terra XDie Welt der RitterDie Letzten ihrer ArtDeutschland 20142.50 Terra XEin Tag im MittelalterDeutschland 20163.35 Burgen - Mythos und WahrheitFeste MauernDeutschland 20194.20 Burgen - Mythos und WahrheitDie Zeit der RitterDeutschland 2019 Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4797879