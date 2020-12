Fastned eröffnet seinen ersten Schnellladestandort in der Schweiz und ist mit seinem europäischen HPC-Netz somit nun in fünf Ländern präsent. Der neue Ladepark befindet sich auf dem Rastplatz Suhr in der Nähe von Zürich an der A1 und bietet eine Ladeleistung von 300 kW für bis zu vier E-Autos gleichzeitig. Bei dem neuen HPC-Park an der A1, die eine wichtige Ost-West-Achse in der Schweiz darstellt, ...

