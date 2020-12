Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.12.2020 / 16:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Alfred Nachname(n): Schopf

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PVA TePla AG

b) LEI

5299002Y7DARXV2Y4R82

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007461006

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,8 EUR 10324,00 EUR 17,76 EUR 4528,80 EUR 17,72 EUR 11571,16 EUR 17,68 EUR 26962,00 EUR 17,64 EUR 16722,72 EUR 17,6 EUR 5720,00 EUR 17,6 EUR 1777,60 EUR 17,6 EUR 246,40 EUR 17,6 EUR 1724,80 EUR 17,6 EUR 29796,80 EUR 17,6 EUR 3520,00 EUR 17,6 EUR 932,80 EUR 17,6 EUR 633,60 EUR 17,6 EUR 668,80 EUR 17,6 EUR 3520,00 EUR 17,6 EUR 3625,60 EUR 17,6 EUR 809,60 EUR 17,6 EUR 3520,00 EUR 17,6 EUR 45020,80 EUR 17,78 EUR 1013,46 EUR 17,74 EUR 3122,24 EUR 17,7 EUR 57401,10 EUR 17,66 EUR 6145,68 EUR 17,62 EUR 5902,70 EUR 17,6 EUR 862,40 EUR 17,6 EUR 1848,00 EUR 17,6 EUR 211,20 EUR 17,6 EUR 276742,40 EUR 17,6 EUR 7040,00 EUR 17,6 EUR 5385,60 EUR 17,6 EUR 704,00 EUR 17,6 EUR 21648,00 EUR 17,6 EUR 34636,80 EUR 17,6 EUR 88000,00 EUR 17,6 EUR 211,20 EUR 17,6 EUR 1161,60 EUR 17,6 EUR 3520,00 EUR 17,46 EUR 8083,98 EUR 17,42 EUR 1463,28 EUR 17,38 EUR 7177,94 EUR 17,34 EUR 11132,28 EUR 17,3 EUR 449,80 EUR 17,3 EUR 19722,00 EUR 17,3 EUR 13528,60 EUR 17,3 EUR 3460,00 EUR 17,3 EUR 3460,00 EUR 17,3 EUR 3460,00 EUR 17,3 EUR 294,10 EUR 17,3 EUR 232961,80 EUR 17,44 EUR 3174,08 EUR 17,4 EUR 6403,20 EUR 17,36 EUR 3923,36 EUR 17,32 EUR 30812,28 EUR 17,3 EUR 847,70 EUR 17,3 EUR 259,50 EUR 17,3 EUR 1384,00 EUR 17,3 EUR 3460,00 EUR 17,3 EUR 3460,00 EUR 17,3 EUR 1003,40 EUR 17,3 EUR 6920,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,5116 EUR 1054023,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-12-18; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETA

