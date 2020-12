Schaltbau: Dieser Meilenstein eröffnet neue Kursfantasien

Bisher herrschte in der deutschen Schieneninfrastruktur ein Investitionsstau. Doch das soll sich schon in Kürze ändern, denn im Januar 2020 beschloss der Bund, 86 Mrd. Euro in die Schieneninfrastruktur zu investieren, um die Bahn vom Sanierungsfall zum Hoffnungsträger für den Klimaschutz zu machen.

Profiteur des Milliarden-Infrastruktur-Programms

Zu den größten Profiteuren dieses Infrastruktur-Programms dürfte dabei Schaltbau (WKN: A2NBTL / ISIN: DE000A2NBTL2) gehören. Der Münchener Konzern ist nämlich gerade auf diesen Bereich spezialisiert und ist eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer unter anderem in den Sparten Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeug-Technik und Gleichstrom-Schalttechnik.

Erster Pilotauftrag an Land gezogen

Dass es sich bei dem Schieneninfrastruktur-Programm nicht nur um Zukunftsmusik handelt, sondern dass dieses bereits angelaufen ist, zeigt sich jetzt beispielsweise daran, dass die Schaltbau-Tochter Pintsch GmbH mit Sitz in Dinslaken jetzt den ersten Pilotauftrag im Rahmen des Schnellläuferprogramms "Digitale Schiene Deutschland" von der Deutschen-Bahn-Tochtergesellschaft DB Netz AG erhalten hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...