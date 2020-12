Laut einer Studie haben E-Sportler im Schnitt ein gesünderes Körpergewicht als der Durchschnittsbürger, rauchen seltener und trinken weniger Alkohol. Gamer leben ungesund, sind unsportlich und übergewichtig - so ein verbreitetes Klischee. Eine im November 2020 veröffentlichte Studie zeigt aber, dass gerade sehr aktive Gamer und Gamerinnen überdurchschnittlich gesund leben. In der von der australischen Queensland University of Technology in Zusammenarbeit mit der Umea Universität in Schweden durchgeführten Studie wurden insgesamt 1.400 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...