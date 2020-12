Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Ein Jahr, das in dieser Form im Januar 2020 wohl kaum niemand so erwartet hatte, neigt sich dem Ende, so Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory und Produktmanagement der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.Zwar sei die schlimmste Krise der Nachkriegsgeschichte immer noch nicht überstanden, aber aufgrund der zuletzt zunehmenden positiven Impfstoff-Nachrichten bestehe die Hoffnung, dass 2021 Schritt für Schritt die Rückkehr in die "Normalität" erfolgen dürfte. So verheerend die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft, Wirtschaft, und einzelne Betroffene gewesen seien und auch weiterhin seien. Die Krise und der fortschreitende, immer stärker wahrzunehmende Klimawandel würden dazu beitragen, dass viele Menschen in den zurückliegenden Monaten ihre langjährigen Gewohnheiten in Frage gestellt hätten - und nun etwa noch mehr Wert legen würden auf eine gesunde Ernährung, mehr Bewegung sowie regionale und nachhaltige Produkte. ...

