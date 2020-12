Grund zur Freude haben Aktionäre der Amadeus IT Group : Das Papier steigt deutlich. Eine Steigerung um 3,32 Prozent - mit diesem Wertanstieg gehört der Anteilsschein der Amadeus IT Group derzeit zu den Papieren mit der besten Tagesperformance. Aktuell wird das Wertpapier an der Börse mit 57,90 Euro bewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...