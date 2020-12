Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX gegenwärtig freundlich. Zur Stunde liegt der Auswahlindex mit 1,19 Prozent im Plus. Überwiegend optimistisch gestimmt sind derzeit die Börsenteilnehmer am Aktienmarkt. Der MDAX legte leicht um 1,19 Prozent zu. Das Aktienbarometer wird inzwischen mit 30.

Den vollständigen Artikel lesen ...