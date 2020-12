von Felix Petruschke, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Herr Ruesch, Ihr Verlag listet zuverlässig die Gesamtzahl der in Deutschland zwangsversteigerten Immobilien auf. Beobachten Sie seit Beginn der Corona-Krise schon eine Zunahme? Walter Ruesch: Nein, bis jetzt gibt es wegen Niedrigzins und staatlicher Rettungsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...