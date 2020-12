DJ Siltronic-Vorstand und -Aufsichtsrat empfehlen Annahme Globalwafers-Angebot

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat der Siltronic AG empfehlen in ihrer ausführlichen Stellungnahme den Aktionären, das Übernahmeangebot von Globalwafers anzunehmen. "Aus finanzieller Sicht halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der Bieterin angebotene Gegenleistung je Siltronic Aktie unter Berücksichtigung der Fairness Opinion, der oben aufgezeigten Aspekte, des Entwicklungspotentials von Siltronic sowie der Gesamtumstände des Angebots für angemessen", so Vorstand und Aufsichtsrat des Münchener Herstellers von Wafers auf Reinstsilizium in ihrer Stellungnahme.

Der angebotene Preis von 125 Euro je Aktie beinhalte eine "eine erhebliche Prämie" auf den unbeeinflussten Börsenkurs der Siltronic-Aktie. Am Dienstagnachmittag notierte die Aktie bei 128 Euro.

Das Angebot entspreche darüber hinaus dem Wert der Siltronic-Aktie, den die größte Aktionärin, Wacker Chemie, mit der Bieterin in der Vereinbarung zum Erwerb ihrer Aktien vereinbart hatte, so der MDAX- und TecDAX-Konzern. Wacker Chemie hält 30,83 Prozent der Aktien und Stimmrechte, gefolgt von Allianz Global Investors (4,9 Prozent) und Globalwafers (4,17 Prozent).

Auch habe die Credit Suisse als Beraterbank den Angebotspreis in ihrer Fairness Opinion aus finanzieller Sicht als angemessen bewertet

Globalwafers teilte mit, das Unternehmen begrüße die Empfehlung.

Globalwafers, die deutsche Tochter der Globalwafers Co., Ltd. aus Taiwan, bietet den Siltronic Aktionären 125 Euro je Aktie in bar. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent.

Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung des Angebots am 21. Dezember begonnen und endet am 27. Januar 2021 um Mitternacht MEZ. Sie kann verlängert werden bis voraussichtlich 10. Februar.

Unter anderem soll Siltronic laut Angebot auch nach der Übernahme seine Geschäftsstrategie im Wesentlichen unverändert fortführen. Bis 2024 werde es unter dem Business Combination Agreement keine Standortschließungen in Deutschland geben sowie keine betriebsbedingten Kündigungen in Deutschland und Singapur. Siltronics Dividendenpolitik soll unverändert bestehen bleiben. Erwartete Synergien betreffen die Ausweitung des Produktportfolios beider Unternehmen, einen breiteren Kundenstamm und verbesserte geographische Diversität. Gleichwohl werden Kostensynergien erwartet durch verbesserte betriebliche Effizienz, Optimierung des Produktionsnetzwerks sowie Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung, IT und der Entwicklung neuer Produkte.

