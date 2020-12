DJ PTA-Adhoc: amalphi ag: Amalphi ag gibt den größten Einzelauftrag in Firmengeschichte bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Muenchen (pta030/22.12.2020/17:30) - München, 22. Dezember 2020: Die amalphi ag gibt bekannt, dass sie heute den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte erhalten hat.

Ab Frühjahr 2021 wird der Drei-Jahresvertrag einen Umsatz von ca. Euro 1 Million pro Jahr generieren.

Investor Relations amalphi AG, Uhlandstrasse 3 80336 Muechen ir@amalphi.de

Aussender: amalphi ag Adresse: Uhlandstraße 3, 80336 Mu?nchen Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

