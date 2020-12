DGAP-Ad-hoc: AGROB Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien

AGROB Immobilien AG: Wertaktualisierung der Liegenschaften führt zu Aufwertung



22.12.2020

Wie bereits kommuniziert, hat die Gesellschaft die Colliers International Valuation GmbH mit der Erstellung eines aktualisierten Wertgutachtens für den Grundbesitz der AGROB Immobilien AG beauftragt. Dem Vorstand wurde heute der Entwurf des Wertgutachtens übermittelt, in dem sämtliche Liegenschaftswerte der AGROB Immobilien AG aktualisiert wurden. In der Summe aller neu bewerteten Immobilien ergibt sich ein Gesamtwert von € 207,8 Mio. Das Wertgutachten wird zum Stichtag 31.12.2020 aufgestellt. Die endgültige Fassung wird in Kürze erwartet. Das von der Gesellschaft zuletzt eingeholte Wertgutachten zum Bewertungsstichtag 31.12.2018 ergab noch einen Gesamtwert sämtlicher Liegenschaften in Höhe von € 179,6 Mio. Hintergründe für die Aufwertung sind: Erhöhung der Bodenrichtwerte, verbesserte Gebäudequalität und Gebäudetechnik durch die Umsetzung des 3-jährigen Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramms, die Erweiterung der Serviceangebote und der Infrastruktur und damit einhergehend eine attraktive Mieterstruktur. Ismaning, den 22.12.2020 Der Vorstand Kontakt:

