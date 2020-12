FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nike nach Zahlen von 85,50 auf 110,00 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der US-Sportartikelhersteller die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze im wichtigen Heimatmarkt blieben aber schwach und die Viruspandemie erzwinge Rabatte, um die Lagerbestände abzubauen. Durch die weltweiten Impfungen komme eine Rückkehr zur Normalität näher, was zu niedrigeren Wachstumsraten im Onlinehandel führen sollte. Der Wettbewerbsdruck in der Branche werde unterschätzt./ajx/edh



ISIN: US6541061031

