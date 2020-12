PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben am Dienstag den Schrecken über die neue Coronavirus-Variante abgeschüttelt. Auch in den zähen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien gibt es weitere Bewegung.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,42 Prozent höher auf 3497,49 Punkte. Damit holte der Eurozonen-Leitindex einen Teil des Kursrückschlags vom Wochenauftakt wieder auf.

Auch die großen europäischen Länderbörsen legten wieder den Vorwärtsgang ein: Der französische Cac 40 stieg um 1,36 Prozent auf 5466,86 Punkte und der britische FTSE 100 um 0,57 Prozent auf 6453,16 Punkte./ajx/fba

