Seit bekannt wurde, dass die US-Finanzaufsicht eine Klage gegen Ripple vorbereitet, ging es mit der Kryptowährung um mehr als 20 % abwärts.Wie die Kryptonachrichten-Seite "Coin Telegraph' berichtet, will die US-Finanzaufsicht SEC Ripple wegen angeblich unlizensierten Verkäufen von XRP-Token verklagen.Ripple veröffentlichte in Reaktion darauf eine Stellungnahme, in der das Unternehmen der SEC eine Ungleichbehandlung vorwirft. So heißt es, dass durch die Behauptung, dass die XRP's Investmentkontrakte darstellen, Bitcoin und Etherium aber keine Wertpapiere seien, schaffe die SEC Gewinner und Verlierer bei der Wahl von virtuellen Währungen und zerstöre damit die US-eigene, konsumentenfreundliche Innovation in diesem Bereich.

