Halle/MZ (ots) - Der Druck auf Johnson ist maximal. Die chaotischen Zustände, die ihm ohne Deal demnächst drohen, kann er sich nun schon einmal ganz genau ansehen. Wer weiß, womöglich geht deshalb am Ende doch noch etwas. Die Brexit-Übergangsphase, die eigentlich am 31. Dezember endet, ließe sich natürlich um ein paar Tage oder Wochen verlängern, auch wenn die britische Regierung das mehrfach ausgeschlossen hat. Auch an mangelnder Bereitschaft des EU-Parlamentes, einen wie auch immer gearteten Vertrag schnell zu ratifizieren, wird ein Deal nicht scheitern.



Die Zukunft der anglo-europäischen Beziehungen liegt allein in den Händen Londons. Will es einen Deal, wird es ihn bekommen. Will es ihn nicht, wird das Vereinigte Königreich am 1. Januar 2021 zum Drittstaat.



