Mit einem erweiterten Vorstand startet die NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft (NBG) in das Jahr 2021. Peter Meier und Andreas Politycki wurden zusätzlich zu ihren Mandaten in der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherung (NAV) bzw. der NÜRNBERGER Lebensversicherung (NLV) in den Vorstand der NBG berufen. Peter Meier ist für die Schadenversicherung zuständig, Andreas Politycki für den Vertrieb.

