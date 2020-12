Für die weltweit großen Öl-Unternehmen verlief das Jahr 2020 extrem herausfordernd. Denn mit dem Corona-bedingten Wirtschaftsabschwung sind die Preise und die Nachfrage für das schwarze Gold extrem gesunken und tendierten in den USA kurzzeitig sogar im negativen Bereich. Hiervon war auch die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591; WKN: 850517) betroffen, die seit Silvester rund 48 % massiv an Wert verloren hat.Wie andere Ölwerte auch ist die Wende hin zur Elektromobilität ein massives Risiko für BP. Mit dem steilen Aufstieg des US-Autobauers Tesla (ISIN: US88160R1014; WKN: A1CX3T) wird immer deutlicher, dass dieser Wandel nun schneller kommen könnte, was auch das Tankstellengeschäft der Briten massiv unter Druck setzen dürfte. Hiervon wäre auch die BP-Tochter Aral betroffen, die in Deutschland über ein weitverzweigtes Netz petrochemische Produkte vertreibt.

