NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HeidelbergCement nach einem Bloomberg-Bericht über einen erwogenen Verkauf des Kalifornien-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem solchen Schritt überrascht. Doch könnte der Baustoffkonzern dadurch seine Schulden senken und möglicherweise auch Cash an die Aktionäre ausschütten. Das Papier sei weiterhin zu günstig bewertet./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 13:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 13:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

