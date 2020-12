Die US-Regierung hat Walmart verklagt. Der Vorwurf: Walmart habe dazu beigetragen, die Nation in eine Opioid-Krise zu stürzen. Die Klage war zwar erwartet worden, setzt den Walmart-Aktien aber dennoch zu - und bringt den Aufwärtstrend in Gefah. In der Klage heißt es, dass Walmart die Angestellten seiner Apotheken unter Druck gesetzt hätte, schnell Rezepte einzulösen, um die Gewinne zu steigern. Ungültige oder gefälschte Rezepte wurden daher nur schwer erkannt und haben zu dem landesweiten Missbrauch ...

