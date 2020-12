Am heutigen Tag verzeichnen ausschließlich die europäischen Aktienmärkte eine Kurserholung, nachdem die gestrige weltweit belastende Nachricht des neuen Auftretens einer hoch aggressiven Mutation des Corona-Virus in England (angeblich um 70 % erhöhtes Ansteckungsrisiko) heute in ihrer Tragweite durch den Vorstandschef der Mainzer BioNTech, Ugur Sahin, dahingehend relativiert wurde, auch ein wirksamer Impfstoff gegen diese neue Virenerscheinung könne nun voraussichtlich bereits innerhalb von rd. 6 Wochen entwickelt werden.Die asiatischen Indizes (Nikkei 225, Hang Seng) tendieren nach den gestrigen schwachen Vorgaben aus Europa und den USA dagegen heute ebenso schwächer wie auch die führenden US-Indizes. An diesen geht, wie auch gestern, die Genehmigung des zusätzlichen Notfalleinsatzes des Impfstoffs von MODERNA heute ebenso vorbei wie auch die in den letzten Tagen erzielte Einigung zwischen den Demokraten und Republikanern über die Verabschiedung eines weiteren 900 Mrd. US-Dollar schweren Corona-Hilfspakets.

