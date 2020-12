Freiburg. (ots) - Die Nachricht von Einreisesperren gegen deutsche Regierungsvertreter soll die Nachricht über die direkte Verwicklung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in den versuchten Mord aus den Schlagzeilen verdrängen. Oder zumindest relativieren. Diesem Zweck dient nicht zuletzt die hämische Bemerkung, der russische Oppositionelle leide unter Verfolgungswahn. (...) Nun zieht Putins Regime wieder einmal sämtliche Register vorsätzlicher Faktenverneblung. Die Gegner Putins sollen wissen, dass ihr Leben in Gefahr ist, sein Gefolge soll sich daran ergötzen, aber belegbar darf nichts davon sein - es ist dieses Muster aus skrupelloser Machtpolitik, Manipulation und Täuschung, das Moskaus Treiben so gefährlich macht. Ein Mittel dagegen ist schwer zu finden. http://www.mehr.bz/khs358p



