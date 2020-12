DJ NACHBÖRSE/XDAX unv bei 13.412 Punkten - Daimler-Aktie im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Daimler-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Dienstag im Fokus, hieß es bei Lang & Schwarz. Der Konzern bereitet möglicherweise den Börsengang seiner Lkw-Sparte vor, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Bereits Ende 2021 könnte Daimler Trucks vom Rest separiert werden und an die Börse gehen, heißt es in dem Bericht weiter. "Wahrscheinlicher ist der Schritt aber im Jahr 2022", sagte eine Führungskraft gegenüber der Zeitung. Bei Daimler konnte von Dow Jones kurzfristig niemand für eine Stellungnahme erreicht werden. Gegenüber dem Handelsblatt wollte sich Daimler zu den Überlegungen nicht äußern. Die Titel wurden 2 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.412 13.418 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2020 16:55 ET (21:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.