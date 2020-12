DJ Corona-Mutation: Drosten sieht keinen Grund für akute Besorgnis

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, sieht derzeit keinen Grund "für eine akute Besorgnis" wegen einer Mutation des Corona-Virus, die in Großbritannien auftrat. "Aktuelle Daten erhärten den Verdacht, dass die in Großbritannien im September erstmals festgestellte Virusvariante stärker übertragbar ist als andere gleichzeitig in der englischen Bevölkerung vorkommende Varianten", sagte Drosten der Bild. "Daraus lassen sich allerdings keinerlei Schlüsse auf andere Effekte, allem voran die Krankheitsschwere und Auswirkungen auf die Wirksamkeit von Impfstoffen, ziehen. Grund für eine akute Besorgnis in Deutschland gibt es daher derzeit nicht." Die Entwicklung müsse aber genau im Blick behalten werden.

Die Datenlage sei insgesamt noch lückenhaft, werde sich aber in den nächsten Tagen weiter verdichten. Dabei dürfte sich auch der Verdacht bestätigen, dass die neue Virusvariante bereits in Deutschland präsent ist. "Auch das wäre per se nicht beunruhigend", sagte Drosten der Zeitung. "Zumal wir heute bereits wissen, dass auch bei dieser Virusvariante sich die Kontaktbeschränkung als sehr wirksam erwiesen hat. Die vorliegenden Daten unterstreichen, dass die neue Variante sich nur dort ausbreitet, wo die Gesamtinzidenz hoch ist oder ansteigt."

