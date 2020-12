Der Chemieriese BASF verkauft seinen Produktionsstandort in Kankakee, Illinois, USA, an und die Investmentgesellschaft One Rock Capital Partners. Bestandteil ist auch das Geschäft mit Sterinen, Vitamin E sowie Tensiden und Estern. 160 Mitarbeiter, auch im Business Management und kaufmännischen Bereich, sind in den USA in diesen Geschäften tätig. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...