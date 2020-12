Daimler zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Konzernchef Ola Källenius strebe eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder - wahrscheinlicher - im Jahr 2022 an, berichtete das "Handelsblatt" (HB) am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Daimler äußerte sich dem "Handelsblatt" gegenüber nicht zu der Angelegenheit.Der Vertrag von Spartenchef Martin Daum, der Anfang 2022 ausläuft, dürfte bald um mindestens drei Jahre ...

