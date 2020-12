Asien ignoriert die Drohungen Trumps und kauft wieder zu. Fast alle asiatischen Börsen verzeichnen am letzten Handelstag der Woche starke Gewinne. Der amerikanische Präsident hat heute Nacht die Unterzeichnung des vom Kongress nach acht Monaten beschlossenen Konjunkturprogramms abgelehnt. Er bemängelte, dass in dem 900 Mrd. US-Dollar schweren Programm nur eine Einmalzahlung von 600 US-Dollar an normale Bürger vorgesehen ist und verlangte, dass die Abschreibungsmöglichkeiten für Geschäftsessen ausgeweitet werden. Der DAX-Future führte heute früh die Liste der wichtigsten Indizes am Terminmarkt an und legte zum Beginn der Vorbörse in Europa 0,20 % auf 13.418 Punkte zu.Die Angst vor der Schließung der Grenzen zu Großbritannien hat sich als übertrieben erwiesen. Frankfurt sammelte entsprechend am Dienstag wieder auf, was man am Montag voreilig über Bord geworfen hatte. Alle deutschen Benchmarks kletterten stark und relativ gleichmäßig an. Der DAX konnte sich um 1,30 % auf 13.418,11 Punkte verbessern. Die Aktien von HeidelbergCement (+3,76 %) und Infineon (+4,00 %) waren die größten Gewinner des Tages.

