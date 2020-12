Die neuen Insiderberichte über die Pläne für ein autonomes E-Auto von Apple haben am Dienstag gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während die Aussichten bei den Anlegern gut ankamen, haben die Analysten eher skeptisch reagiert. Den Vogel abgeschossen hat aber Tesla-Chef Elon Musk. In einem Tweet äußert sich Musk zunächst zu den wenigen technischen Details, die zum geplanten E-Auto von Apple bekannt sind - etwa, dass Tesla in seinen Akkus längst auf Eisen-Phosphat setzt und eine "Monocell"-Batterie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...