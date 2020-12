The following instruments on XETRA do have their first trading 23.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.12.2020Aktien1 PLFAMUR00012 FAMUR S.A.2 PLKETY000011 Grupa Kety S.A.3 PLMRCTR00015 Mercator Medical S.A.4 FR0013534617 Ecomiam.com S.A.5 JP3810400006 Fuji Kyuko Co. Ltd.6 IT0005428898 Tenax International S.p.A.7 AU0000107211 Tombador Iron Ltd.8 CA94155W1059 Waterloo Brewing Ltd.9 AU0000088064 Waypoint REIT Ltd.10 SE0009807266 Integrum AB11 SE0005881786 Optifreeze AB12 CA4524352099 Imaflex Inc.13 US0925011050 Blackrock Enhanced Global Dividend Trust14 US4096502079 HanaTour Service Inc.15 CA97730P2061 Wishpond Technologies Ltd.16 US93964W4050 Washington Prime Group Inc.17 SE0015346135 Stillfront Group AB [publ]18 US15202L1070 Centerspace19 CA4283043079 HEXO Corp.Anleihen1 DE000DD5AUN1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank2 DE000DD5AUM3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 DE000DD5AUP6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000DD5AUQ4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000NLB3D89 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 XS2270378149 IWG Group Holdings S.à r.l.7 XS2265493747 Thunder Issuer S.A.8 XS1133289832 Ahli United Bank9 XS1760786340 Alfa Bond Issuance PLC10 USP1516SFH42 Banco Votorantim S.A.11 BE0002762434 BNP Paribas Fortis S.A.12 XS2226808322 CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.13 XS2032636438 Coastal Emerald Ltd.14 XS1684793018 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.15 XS2080765154 Rakuten Inc.16 XS1699845068 United Overseas Bank Ltd.17 XS1679350014 Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd.18 DE000DK0YNG2 DekaBank Deutsche Girozentrale19 DE000DK0YNH0 DekaBank Deutsche Girozentrale20 DE000HLB2YY1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB2ZG5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB2ZE0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB2Y46 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale