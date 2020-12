Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auf einen schwachen Montag folgt an der Börse gerne der sogennannte Turnaround Tuesday. So auch gestern. Der DAX schaffte den Sprung über die Marke von 13.400 Punkten. Heute dürfte dann erst einmal abwarten angesagt sein. Bei den Einzelwerten geht es heute um InterActiveCorp, Peloton, Amazon, SAP, Zalando und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.