Jeder kennt mittlerweile den chinesischen Online-Riesen Alibaba. Die Holding umfasst aktuell 12 Tochterfirmen, wobei die Business-to-Business Handelsplattform Alibaba.com in der westlichen Hemisphäre am bekanntesten ist. Aber die Chinesen machen dem Business-to-Customer Primus Amazon auch mit der Plattform AliExpress Konkurrenz. Der geplante Börsengang einer weiteren Tochter der Alibaba-Holding - nämlich Ant Financial - wurde kurz vor dem IPO von der chinesischen Aufsichtsbehörde abgesagt, was im November 2020 für Aufsehen sorgte. Der Focus von Alibaba in der näheren Zukunft liegt auf den 3 Wachstumstreibern Konsum im Heimmarkt, cloud computing und Künstliche Intelligenz. Im Septemberquartal wurde ein Umsatz von 22,838 Milliarden US-Dollar erlöst, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 30 Prozent entspricht..Zum Chart.Das Papier konnte sich ausgehend vom "Corona"-Tief Mitte März in der Spitze nahezu verdoppeln und sich weit vom partiellen Hoch im Januar dieses Jahres ...

