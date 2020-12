Delivery Hero, HelloFresh & Co: Essenslieferanten weiter auf Erfolgskurs

Auch wenn die ersten Impfstoffe gegen den Covid19-Virus mittlerweile entwickelt wurden, dauert es noch Monate bis diese an den Großteil der Bevölkerung verteilt werden können. Inzwischen erreichen die Infektionszahlen in vielen Ländern rund um den Globus neue Höchststände. Aus diesem Grund beschließen ersten Länder, so wie Deutschland, wieder in den harten Lockdown zu treten. Aktien, die bereits vom ersten Lockdown profitiert haben, stehen dadurch wieder im Fokus.

Hello Fresh - zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Nach Bekanntgabe eines weiteren harten Lock downs durch die Bundesregierung, konnte die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408) ein neues Rekordhoch mit 64,55 EUR vermelden. Das Geschäftsmodell des Kochboxenversenders kann aufgrund des aktuellen Geschehens seine Stärken zum wiederholten Male ausspielen. Dieses umfasst ein Abonnementmodell, in dem Kunden regelmäßig Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem passenden Rezept gesendet werden, sodass der Einkauf der Lebensmittel nicht selbstständig erledigt werden muss. Der Dienst scheint sich einer enormen Beliebtheit zu erfreuen., Daher hat das Management seine Prognose schon zum fünften Mal in diesem Jahr angehoben. Insgesamt rechnet das Unternehmen für das aktuelle Kalenderjahr mit einem Umsatzplus von bis zu 112 Prozent. Des Weiteren prognostiziert die Unternehmensleitung auch für das kommende Jahr ein überproportionales Wachstum. Inklusive des im November angekündigten Zukaufs des Fertiggerichte-Anbieters Factor75, dürfte der Umsatz nach Unternehmensangaben währungsbereinigt um 20 bis 25 Prozent zulegen. Dennoch gibt es auch einige Stimmen, die das aktuelle Kursfeuerwerk als nicht Nachhaltig betrachten. So positionieren sich nach dem Handelsblatt derzeit schon Shortseller, mit der Hoffnung, dass Kunden nach der Krise ihre Abonnements wieder kündigen und der Aktienkurs dementsprechend sinken könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...